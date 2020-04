Coronavirus, la Cremonese perde un altro tifoso: addio a Lorenzo Renzi

CREMONA (14 aprile 2020) - Un altro pezzo di cuore grigiorosso vola in cielo. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio la nostra città che ieri ha perso un altro personaggio noto, soprattutto nel mondo sportivo. Si tratta di Lorenzo Renzi che a soli 52 anni (avrebbe compiuto i 53 il 22 settembre) non è riuscito a vincere la battaglia con il Covid 19. Era ricoverato da un mese all’ospedale Maggiore di Cremona con problemi polmonari. Una persona cordiale, estroversa, conosciuto da tutti per la battuta pronta e per il buonumore. Lorenzo era cresciuto al quartiere Borgo Loreto e per tutti era Brooda. Un soprannome curioso, legato alla leggenda che da giovane nel tentativo di estrarre la benzina (brooda in dialetto cremonese) dal motorino ne avesse ingerito qualche sorsata. Da sempre tifoso della Cremonese non si perdeva nemmeno una partita, andando spesso anche in trasferta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO