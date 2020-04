Italpress pensa all’alimentazione sana

Debutta oggi, 13 aprile, lunedì di Pasquetta, il nuovo format video dell’Agenzia Italpress ‘La salute vien mangiando’, realizzato in collaborazione con Rosanna Lambertucci, volto tv Rai con la trasmissione ‘Più sani più belli’, e la figlia Angelica Amodei giornalista professionista e autrice tv.

Si parlerà di alimentazione e benessere anche in cucina con ricette salutiste, consigli ed informazioni utili per chi vuole mangiare ed alimentarsi in modo sano ed equilibrato.

La trasmissione sarà in onda ogni settimana oltre che sul portale Italpress.com, su tutte le sue piattaforme multimediali e su un netowrk di oltre 80 emittenti televisive, dall’Alto Adige alla Sicilia, associate dell’agenzia diretta da Gaspare Borsellino.

Il programma viene prodotto negli studi romani di Italpress e si affianca agli altri format multimediali dell’agenzia palermitana (4 TG quotidiani: 2 di sport, uno generalista ed uno di economia; ed i tg settimanali di Salute, Motori, Turismo ed Europa)

Nella prima puntata de ‘La salute vien mangiando’, si parla della vitamina D.