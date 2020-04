VIDEO Coronavirus, la videochiamata dei nonni dall'ospedale alla nipotina

Egidio, 79 anni e Anna, 73 e 51 di matrimonio, separati dal Covid-19 da quando sono entrati prima lui e il giorno dopo lei all’Ospedale di Cremona si sono ritrovati grazie al ricongiungimento familiare che gli operatori sanitari dell’ASST di Cremona stanno mettendo in atto per alleviare la solitudine dei pazienti. Egidio e Anna hanno combattuto la loro battaglia contro il coronavirus dall'ortopedia e dalla week surgery. Quando le loro condizioni sono migliorate, lei ha dismesso la mascherina per l'ossigeno, e lui pur indossandola ancora, si è sentito meglio, sono ritornati insieme, quasi come a casa, a spalleggiarsi e a darsi conforto e verranno pure dimessi insieme. Finalmente hanno potuto anche vedere, parlare, e un po' scherzare, con la figlia e la nipotina aiutati da Stefania Ferragni caposala dell'Ortopedia. “L’emozione è stata molta, non sono mancate le lacrime e la gioia, hanno potuto vedere i volti e gli sguardi dei loro cari, dare un’occhiata fugace ai luoghi conosciuti e agli oggetti domestici- spiega Ferragni . Ero emozionatissima, forse più io di loro; mi sono commossa nel partecipare a un momento così intimo. Un’esperienza davvero intensa che non ho mai vissuto prima. Queste videochiamate ci stanno dimostrando, ancora una volta, come uno degli aspetti fondanti della cura e dell’assistenza sia la relazione”.