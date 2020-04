Coronavirus, Via Crucis: medici, infermieri e detenuti con Papa Francesco

ROMA (10 aprile 2020) - Niente Via Crucis al Colosseo per il Papa, come da tradizione, ma il suo ritorno questa sera, alle 21, in una piazza San Pietro deserta, come già nella sua preghiera straordinaria contro il Coronavirus dello scorso 27 marzo. Sarà possibile seguire la cerimonia - preceduta alle 18 all'interno della Basilica di San Pietro della celebrazione della Passione - in diretta tv (Rai 1 e Tv2000) e video streaming tramite il canale YouTube di Vatican News. I testi delle meditazioni al centro della solenne cerimonia di questa sera sono pubblicati nel sito internet della Libreria Editrice Vaticana (www.vaticannews.va/it/lev.html).

