Dalle 16 in diretta su sito e Facebook il vescovo al Maggiore

CREMONA (10 aprile 2020) - La Provincia di Cremona e Crema, attraverso il proprio sito internet www.laprovinciacr.it e la propria pagina Facebook, trasmetterà oggi in diretta a partire dalle ore 16 lo speciale momento di preghiera che, dalla pista dell’elisoccorso dell'ospedale Maggiore, il vescovo di Cremona Antonio Napolioni osserverà quale segno di vicinanza alle tante persone ammalate e agli operatori sanitari che, per far fronte all’emergenza Coronavirus, trascorreranno nella struttura i giorni del Triduo Pasquale.

