Coronavirus, il Torriani piange la scomparsa di Faccini

CREMONA (10 aprile 2020) - La comunità di insegnanti e studenti del Torriani con la preside Roberta Mozzi piange la scomparsa di Fabio Faccini, 57 anni, docente di elettrotecnica, stroncato dal Coronavirus. Faccini era uno dei sei pazienti traferito, in piena emergenza ricoveri, dall’Ospedale di Cremona in Germania, ad Amburgo. Dopo un mese di ricovero il professore non ce l’ha fatta. Lascia sgomenti nel dolore i familiari, i figli Lorenzo e Marta e i tanti colleghi della scuola cittadina, gli amici di Cortemaggiore. Tante le qualità e gli aspetti della personalità di Faccini che per 13 anni era stato presidente della sezione Avis di Cortemaggiore. Da sempre molto attivo nel volontariato, è stato uno dei primi militi della Pubblica Assistenza, era anche un alpino.

