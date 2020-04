Coronavirus, il Foro in lacrime per Agostino Russo

CREMONA (10 aprile 2020) - Dall’ospedale di Cremona era stato trasferito in Germania, a Koblenz.

Ieri il Covid-19 si è portato via Agostino Russo, avvocato preparato, cortese, sempre sorridente. Avvocato con la passione per la pittura - dipingeva quadri bellissimi, li aveva esposti in varie mostre, - per la musica e per la cucina. Il 19 settembre avrebbe compiuto 49 anni.

Il Foro cremonese è sconcertato, incredulo, addolorato. «Tutti gli volevamo bene, prendeva la vita e la professione con un sorriso». Due giorni fa, dall’ospedale di Koblenz, le notizie lo davano «stabile, in lieve miglioramento». Non era ancora fuori pericolo, certo, ma sembrava che si avviasse ad uscirne.

«É una notizia tristissima, sconvolgente, una perdita gravissima per i famigliari, per gli amici, per tutti noi, per la Camera Penale e per il Foro Cremonese», dice Alessio Romanelli, presidente della Camera Penale di Cremona e Crema». A Romanelli, il 24 marzo scorso Agostino aveva risposto ad un messaggio. Era ricoverato in ospedale.

