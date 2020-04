Coronavirus, addio all'architetto Massimo Terzi

CREMONA (10 aprile 2020) - Il nemico invisibile si è portato via l'architetto Massimo Terzi, morto oggi in ospedale all'età di 80 anni. Era ricoverato da qialche giorno all'ospedale Maggiore.

Nato a Reggio Emilia il 4 agosto 1939, architetto dal 1969, è stato docente di ruolo di "Tecnologia delle Costruzioni" ed in seguito di "Progettazione" in un corso sperimentale presso l'I.T.G. "P. Vacchelli" di Cremona dal 1973 al 1995. L'attività di progettazione si è articolata in vari settori tra i quali si segnalano il "Museo della Civiltà contadina" (Cremona), il "Museo del Lino" (Pescarolo), il Centro Civico (Scandolara Ravara), la scuola materna (Crotta d'Adda), il Centro Geriatrico "F. Soldi" (Cremona), la biblioteca (Pieve d'Olmi, i giardini e le piazze (Paderno Ponchielli e Castelponzone), alcuni interventi di edilizia a proprietà indivisa (Cremona e Romanengo) ed interventi vari di riqualificazione e recupero pubblici e privati. Ha curato gli allestimenti di mostre quali: "Cremona com'era" (1974), "Il mondo degli ultimi" (1976), "Il Battistero di Cremona" (1979) e la "Mostra artigianato cremonese ARCRE" (1982). Ha svolto attività professionale nel settore urbanistico e dell'edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata offrendo la consulenza tecnica a diversi comuni del Circondario Cremonese maturando una conoscenza approfondita del territorio.

Accanto alla stesura di alcuni Piani Regolatori e Piani Attuativi è stato incaricato di redigere con altri professionisti il "Piano del Circondario Cremonese" (1974), il "Piano socio-economico della Provincia di Cremona" (1982), il "Piano di utilizzo delle aree industriali lungo il Canale Navigabile" (1984) ed il "Piano Paesistico provinciale" (1987). Dal 1995 al 1999 ha ricoperto il ruolo di Assessore all'Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Cremona. Negli anni successivi, dal 1999 al 2001, è stato Assessore alla Promozione, Sviluppo, Gestione Territorio e Qualità Urbana e nel corso di questi mandati ha coordinato e condotto all'adozione la stesura della Variante Generale del P.R.G.

