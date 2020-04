Coronavirus, Castelverde: festa in corsia per Silvia, l'infermiera e mamma di 4 figli è stata dimessa

CASTELVERDE (9 10 aprile 2020) - Silvia Mirela Martinas ce l’ha fatta. L’infermiera che lavora in una casa di riposo, dopo tre settimane di degenza in ospedale a Cremona, dove è stata ricoverata a causa del Coronavirus, ha potuto riabbracciare il compagno Danio e i loro quattro bellissimi figli Antonio, Maria Rosa, Francesco e Benedetta. «Voglio ringraziare tutti i medici, gli infermieri e il personale del reparto Week surgery che in queste difficili settimane mi hanno curata e mi sono stati accanto, come degli angeli custodi, seguendomi nel mio percorso di degenza. In particolar modo i medici De Gennaro, Dizzoli, De Marco, le infermiere Ind Sissi e Marina, gli Oss Rosemery, Alessandra e Paulo. Queste solo alcune delle persone che mi hanno seguito nel migliore dei modi. Amici, familiari, conoscenti e sacerdoti hanno pregato per noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO