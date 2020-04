Coronavirus, Cremona: il papà morto e i figli intubati, il calvario di una famiglia

CREMONA (10 aprile 2020) - «Ho perso mio marito e i miei figli sono stati fra la vita e la morte, tutti e due in terapia intensiva. Spero che tutto quello che abbiamo passato possa almeno servire a convincere chi ancora ha dei dubbi sul fatto che il Coronavirus non vada preso sottogamba». Maria Longo, 59 anni, ha visto morire nel giro di sei giorni il marito Angelo Primo Zigliani, 70 anni, e i figli Giovanni e Maurizio portati via in ambulanza a Trieste e Varese. Giovanni è già tornato a casa dalla moglie e dalla sua bambina e fra un mese in famiglia arriverà un maschietto.

