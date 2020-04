Coronavirus, Cremona: Maria curata dai samaritani, il marito muore solo in casa

CREMONA (10 aprile 2020) - Maria combatte la sua personale battaglia contro il Coronavirus e grazie ai medici del Samaritan’s Purse Emergency Field Hospital la sta vincendo. Il marito combatte la stessa battaglia, da solo, nella loro casa, ma viene sconfitto dall’invisibile nemico, lasciando Maria nel dolore, nella sofferenza e nella solitudine.

È una storia tragica quella di Maria, che si somma a tante altre di questo periodo, che in un battito di ciglia trasforma una vita tranquilla in profondo dramma.

«Mi sentivo strana e ho iniziato a tossire molto» racconta Maria con la poca forza che ha. Dopo alcuni giorni di forte tosse, febbre e mancanza di appetito, il marito decide di portarla al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona da dove, subito dopo, viene ricoverata nell’ospedale da campo. Maria è giudicata in gravi condizioni. Il marito non può restare ad assisterla — per le disposizioni vigenti — e torna a casa. Le ore passano e Maria dal suo letto non riesce a mettersi in contatto con il marito. Dopo diversi tentativi senza risposta, la donna si allarma e avverte la polizia che si reca nell’appartamento della coppia e scopre il corpo ormai senza vita del marito, ucciso dal Coronavirus.

