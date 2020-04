La messa del Giovedì Santo dalla chiesa di San Michele a Malagnino

Don Antonio Loda Ghida ha celebrato la Santa Messa nella cena del Signore, in diretta streaming dall'Unità Pastorale di Malagnino. Parrocchie di San Michele - Sette Pozzi e San Giacomo del Campo.

L'appuntamento si rinnova domani alle 20.30 per la celebrazione del Venerdì Santo e alle 10 di domenica per la messa di Pasqua. Sempre in diretta sul nostro sito e sulal nostra pagina Facebook grazie alle riprese di Zero Delay.