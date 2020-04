Il 168° anniversario della Polizia, il questore Melloni: 'Uniti e responsabili, ce la faremo'

CREMONA (10 aprile 2020) - Nel giorno del 168° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, il questore di Cremona, Carla Melloni lancia il proprio appello: 'Uniti e responsabili, ce la faremo". Melloni, nel suo messaggio, spiega che "avevamo previsto una cerimonia in un bellissimo contesto cremonese, avevano immaginato uno scenario completamente diverso. Gli eventi, però, ci hanno imposto altre regole ed oggi la cerimonia sarà solo un momento di raccoglimento, non solo per le vittime della Polizia di Stato, ma anche per le numerose vittime del COVID19. 'Esserci sempre' è il modo di dire a tutti che potete e dovete contare su di noi. Sappiamo che in questi giorni ci siete vicini, ma siamo anche convinti che stando dalla stessa parte uniti e responsabili ce la faremo. Ecco perché è fondamentale rispettare le regole ed avere ancora la giusta pazienza. Continuate a darci la fiducia e l’affetto che ci avete sempre dimostrati ed 'uniti, insieme e responsabili' questo incubo finirà. Grazie di cuore. W la Polizia di Stato ma soprattutto W l’Italia".

