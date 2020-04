Coronavirus, la Polizia ogni giorno sul fronte

CREMONA (9 aprile 2020) - L’emergenza sanitaria scoppiata oltre un mese fa ha costretto la Polizia di Stato a riprogrammarsi. Nel corposo bilancio dell’ultimo anno di attività, c’è una voce in più. Sono quei 54 servizi specifici, finalizzati, a partire da marzo, al controllo del rispetto delle disposizioni volte al contrasto della diffusione del virus. Servizi che hanno impegnato gli equipaggi della questura, del commissariato di Crema, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, dei nuclei del Reparto prevenzione crimine Lombardia. I numeri raccontano di 7.173 persone controllate; 146 denunciate per inosservanza del provvedimento dell’autorità e ciò prima del 26 marzo, quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto per inasprire le sanzioni con multe fino a 3 mila euro. E in tal caso, le persone sanzionate sono, ad oggi, 165. Sono state 486 le attività controllate e un titolare è stato sanzionato.

Per quanto riguarda l’Ufficio Volanti, l’attività dell’anno ha portato un numero elevato di arresti (20) e a circa denunce, alle quali si aggiungono 109 infrazioni amministrative e 110 verbali per violazioni del Codice della Strada. Le persone controllate sono state 70.016, 4.552 i veicoli; 5.143 le chiamate ricevute al numero unico di emergenza, 2.456 gli interventi su richiesta del 112.

Quanto alla divisione anticrimine, sono state emesse le seguenti misure di prevenzione: 94 provvedimenti di divieto di ritorno; 27 provvedimenti di avviso orale; 19 provvedimenti di ammonimento.

La Polizia scientifica nel corso dell’anno ha eseguito 72 sopralluoghi sulla scena del crimine, 274 attività di fotosegnalamento di persone e ha concorso in 133 servizi di ordine pubblico per le attività di specifica competenza;

Gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato 30 persone e 30 le hanno denunciate all’autorità giudiziaria. L’attività di contrasto allo spaccio di droga ha portato al sequestro di 66,7 grammi di eroina, 17,14 grammi di cocaina, 148,21 grammi di hascisc, 50,83 grammi di marijuana.

Nel bilancio dell’anno di attività della Polizia c’è anche un’importante operazione terminata nell’agosto del 2019, quando tre minorenni sono finiti in una comunità. I tre facevano parte del gruppo che gestiva la pagina Instagram ‘Cremona Dissing’. In particolare, i minori si erano resi protagonisti di alcune aggressioni, il 12 giugno scorso, durante e al termine di una festa aperta al pubblico, alla canottieri Bissolati. In particolare, sette ragazzi misero a segno una rapina, ne tentarono un’altra e aggredirono per futili motivi, alcuni partecipanti alla serata.

Per la Digos, il bilancio dell’anno racconta di 126 persone denunciate. E sono state 404 le informative preventive inerenti i servizi di ordine pubblico e 2.235 le informative generali.

Intenso anche il lavoro della Polizia amministrativa e sociale che ha rilasciato 5.570 passaporti; 1.091 di dichiarazioni di accompagnamento di minori ai fini dell’espatrio, 1.241 licenze in materia di armi, 23 proposte di divieto di detenzione di armi. Inoltre, sono state revocate o rigettate 42 licenze di porto, mentre 123 armi sono state inviate alla distruzione. Sono stati adottati tre provvedimenti di chiusura di pubblici esercizi; sono stati effettuati 30 controlli di attività soggette ad autorizzazione.

Il bilancio dell’ufficio immigrazione è di 1.411 persone straniere fotosegnalate in ottemperanza alla legge Bossi-Fini; 10.879 permessi e carte di soggiorno rilasciati e rinnovati; 21 nulla osta e visti per lavoro; 307 pratiche di attività di contenzioso; 143 richieste di asilo e motivi umanitari; 57 ordini del questore a lasciare il territorio nazionale; 40 espulsioni con accompagnamento alla frontiera; 25 accompagnamential Cie, 14 allontanamenti di cittadini dell’Unione europea e un rimpatrio volontario.

Per quanto riguarda il commissariato di Crema, nel bilancio si contano 25 persone arrestate e 171 denunciate in stato di libertà. Le persone identificate sono state 12.681, i veicoli controllati 6.703. Le notizie di reato trasmesse in procura hanno riguardato 184 persone note, 358 ignote. Sono stati sequestrati 97,87 grammi di hascisc, 513 di marijuana, 21 di cocaina. I passaporti rilasciati sono stati 3.828. Il 30 marzo, l’Anticrimine, nel corso di un servizio per l’emergenza Covid-19, ha fermato un’auto che ha tentato di evitare i controlli. Uno degli occupanti è fuggito, ma gli agenti lo hanno bloccato. Sono stati sequestrati 129,15, grammi di marijuana e 1.065 euro in contanti. A casa c’erano altra droga e 25mila euro in contanti.

Pser la Polizia Stradale i numeri raccontano di 4.259 pattuglie impiegate, 19.662 infrazioni accertate, 279 patenti ritirate, 649 incidenti rilevati, 3.598 attività di soccorso prestate, 28.859 persone controllate; 28.232 veicoli controllati; 291 persone denunciate; 15 arrestate; 44 esercizi pubblici controllati; 50 classi scolastiche e 1.260 alunni incontrati nell’ambito delle attività di formazione sul tema della sicurezza stradale. La Polstrada è stata protagonista anche dell’operazione «Amat», con 3 arresti e nove denunce per furto e ricettazione di 28.860 kg di catodi di rame per un valore di 160mila euro.

Quanto alla Polizia Postale, sono 93 le persone denunciate nel corso dell’anno. I reati: pedopornografia online, adescamento di minori online, computer crime, tra cui numerose querele per truffe online di varia natura in danno di cittadini o aziende. Il danno economico complessivo è di oltre 400 mila euro. Sui pericoli in rete, gli agenti hanno tenuto 30 incontri nelle scuole medie e superiori.

Dalla Polfer, infine, sono stati svolti 668 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie; 2.430 le persone identificate; 268 i servizi di scorta ai viaggiatori; 536 treni sono stati scortati.