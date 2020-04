Coronavirus, Casalbuttano: 65 morti su 300 ospiti della Rsa

CASALBUTTANO (9 aprile 2020) - Dati allarmanti, mese di marzo durissimo. Per la Fondazione Ospedale della Carità di Casalbuttano a fare il punto della situazione è il direttore generale Paola Rago che, dati e numeri alla mano, commenta: «Dal 1° al 31 marzo sono deceduti 65 ospiti su 300, pari al 21,66%. Dal 1 al 31 marzo 2019 sono deceduti 14 ospiti, pari al 4,6%. Pertanto l’eccesso di mortalità è stato del 17%. L’età media dei decessi è stata di 88,52 anni e la causa è stata, in generale, la compromissione legata a patologie precedenti: Alzheimer, cardiopatie, insufficienza renale, vasculopatie. Una sola persona è deceduta in Ospedale con Covid accertato, mentre per gli altri non è stato possibile accertarlo perché i tamponi, più volte richiesti sin dai primi di marzo, non sono arrivati fino al 3 aprile e ad oggi solo 20».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO