Coronavirus, addio a Luciano Caviglia: grande tifoso grigiorosso

SPINADESCO (9 aprile 2020) - Il popolo grigiorosso ha perso un altro personaggio. Ieri mattina alle 11.30 nel reparto della Ong americana Samaritan’s Purse montato davanti all’ospedale di Cremona se n’è andato il grande tifoso Luciano Caviglia, per gli amici ‘Luci’, stroncato dal Coronavirus. Classe 1957, il 20 giugno avrebbe compiuto 63 anni. Da sempre viveva a Spinadesco, come tutta la sua famiglia. Luciano non era sposato, lascia i due fratelli Roberto e Mauro (che abita alla Cava) e i quattro nipoti Ilaria, Omar, Daniele e Giuliana. Perito elettronico (nel 1975 all’Apc di Cremona), era da poco andato in pensione. Aveva lavorato nel reparto della colata dell’Acciaieria Arvedi.

