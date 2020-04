Coronavirus, come fare acquisti ed evitare il contagio

CREMONA/CREMA (6 aprile 2020) - Una serie di preziosi consigli su come fare la spesa, riducendo al minimo i rischi di contagio da Coronavirus. Le raccomandazioni portano la firma di Agostino Dossena, ex primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Maggiore e oggi al lavoro come libero professionista alla Sanitas.

Innanzitutto, Dossena avanza una richiesta a negozianti di vicinato e direttori dei punti vendita della media e grande distribuzione: «Gli esercizi aperti si attrezzino per offrire ai clienti guanti monouso, tipo quelli della frutta e gel antibatterico da utilizzare mentre fanno la spesa». Fondamentale osservare le regole diffuse sin dall’inizio della pandemia dall’Istituto superiore di sanità, in primis la distanza interpersonale. Per Dossena, un metro non basta: «Suggerisco — spiega — almeno sei piedi, l’equivalente di 1,83 metri, come stabilito dal Cdc, il centro per il controllo delle infezioni degli Stati Uniti». Da ieri, in Lombardia, chi esce di casa deve indossare obbligatoriamente la mascherina. «Vanno bene anche quelle chirurgiche, usandole tutti ci tuteliamo a vicenda». Sin qui regole ormai entrate nelle abitudini dei cremaschi. Dossena, fornisce altre dritte, forse meno note, ma decisive per tenere lontano il Coronavirus. «Prima di risalire in macchina spogliare i guanti che sono stati utilizzati per la spesa, meglio sarebbe adottare la tecnica del doppio guanto». Per come utilizzare carrelli e cestini, l’ex primario cita uno studio pubblicato dal New York Times: «Ha recentemente ripescato una ricerca del 2012, che dimostra come la maniglia del carrello contenga più batteri della maggior parte dei bagni pubblici. Per questo raccomanda di pulirla prima di fare acquisti e possibilmente anche dopo, per gentilezza verso chi lo userà poi». Resta ovviamente fondamentale l’igiene delle mani: «Quando si rientra — prosegue Dossena — vanno lavate con detergente prima di mettere in ordine la spesa e anche dopo. Non sarebbe male togliersi le scarpe prima di entrare in casa e lasciarle fuori, cosa buona da farsi indipendentemente dall’emergenza Covid-19».

