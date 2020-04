Coronavirus, Fontana: anche oggi linea trend positiva

MILANO (3 aprile 2020) - «Anche oggi il trend è rimasto nella stessa positiva linea nel senso che continua a essere in pianura, non ha impennate, speriamo inizi a discendere. Sono passati 4-5 giorni di costante pianura, nei prossimi giorni dovrebbero iniziare le discese». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

«Bisogna essere particolarmente rigorosi» nei controlli sul rispetto delle ordinanze anticoCovid durante le feste «pasquali", ha sottolineato Fontana, ricordando che la Regione ha stanziato circa 500 mila euro per potenziare il lavoro delle polizie locali. «Il controllo avverrà» dappertutto ma «in particolare nelle vie dove passano grandi flussi, come le autostrade». A Pasqua "la nostra gente è abituata a girare ma quest’anno non si può più fare. Bisogna essere severi».

«Stiamo sperimentando al San Matteo di Pavia un test sierologico, siamo in una fase di quasi conclusione della sperimentazione, che terminerà crediamo nei prossimi giorni». Lo ha detto il presidente Fontana. «Quando sarà concluso e sarà, come speriamo, positivo, avremo un elemento molto importante per individuare chi ha sviluppato gli anticorpi e può essere immune». Fontana ha anche detto che i kit rapidi di cui si parla da tempo non sono affidabili tanto che la stessa Cina li ha ritirati dal commercio. «Ci vuole molta cautela» ha detto, su questi argomenti.

