Coronavirus il punto del governatore Fontana

"La Regione Lombardia sta portando

avanti uno studio per individuare un test sierologico con

l'università di Pavia". Lo ha confermato il presidente della

Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante ila quotidiana

diretta Facebook trasmessa sulla pagina di

LombardiaNotizieOnline.

"Quando saràconcluso - ha aggiunto - se sarà positivo, potremo

individuare le persone che hanno già superato la malattia e

sviluppato gli anticorpi. Loro potranno riprendere attività

lavorativa senza conseguenze per sé e per gli altri".

Il governatore Fontana ha poi spiegato che il trend dei contagi

"rimane nella stessa positiva linea, in pianura. Negli ultimi

4/5 giorni la linea è rimasta costante e non è cresciuta.

Speriamo che inizi a scendere. Ribadisco necessitàdi essere

rigorosi nell'applicazione delle norme e delle ordinanze".

Anche per questo, la Giunta lombarda ha stanziato circa 500.000

euro per i comuni affinché le Polizie locali possano

intensificare i controlli anzitutto verso le grandi strade. "Il

controllo saranno dappertutto - ha precisato il governatore, ma

in particolare nelle vie dove passano grandi flussi, come le

autostrade. A Pasqua "la nostra gente è abituata a girare ma

quest'anno non si potrà fare".

Il presidente ha quindi annunciato che domani sul sito della

Regione saranno pubblicati i numeri del materiale ricevuto dalla

Protezione civile. "I numeri inizialmente indicati sono in fase

di riduzione - ha sottolineato - ma per evitare ogni tipo di

polemica li pubblicheremo, così sarà possibile valutare se

quello che dicevamo fosse o meno vero".



Il presidente ha quindi voluto ringraziare tutti i 30.724

donatori che ad oggi hanno permesso da raccogliere 75,4 milioni

di euro ai quali ne vanno aggiunti altri 21 per l'ospedale in

Fiera.