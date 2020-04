Coronavirus, l'augurio a Cremona di Beppe Fiorello

CREMONA (2 aprile 2020) - «In questo momento difficile, voglio dare un abbraccio sincero a tutti gli abitanti di Cremona, agli abbonati e i non abbonati del teatro Ponchielli, un teatro che porto nel cuore e lo porterò per sempre. Vi prometto che presto tornerò a trovarvi, tornerò al Ponchielli e spero di tornare in tutti i teatri italiani. Gli artisti torneranno molto presto e insieme risolleveremo l’Italia. Ce la possiamo fare, ce la faremo, sicuramente. Adesso, se possiamo, restiamo a casa perché è l’unica arma che abbiamo per combattere questo male. Quindi a prestissimo. Viva il teatro, viva il Ponchielli, viva l’Italia». È questo il video messaggio che Beppe Fiorello ha voluto inviare al massimo teatro cittadino e che il Ponchielli, chiuso dal 22 febbraio, ha postato sulla sua pagina Facebook