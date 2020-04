Coronavirus, in provincia di Cremona altre 26 vittime: sono 631

CREMONA (2 aprile 2020) - Altri nuovi 26 decessi, per un totale di 631. Il Covid-19 continua a mietere vittime nella nostra provincia. Sono invece 33 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati nell'intero territorio nelle ultime 24 ore, nel complesso salgono a 3.974.

Sono 11.762 i ricoverati in Lombardia non in terapia intensiva per Covid-19, 165 in meno di ieri: lo ha detto il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala in diretta Facebook spiegando che i morti sono stati 367 (in tutto 7.960). Il totale dei positivi è 46.065, ovvero 1.292 in più di ieri, i ricoverati in terapia intensiva sono 1.351, nove più di ieri. «Stiamo cominciando a uscire dalla più grave emergenza» ha sottolineato Sala, anche se «con l’epidemia dovremo vivere per parecchio tempo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO