Coronavirus, dalla Provincia richiesta di Dpi alla Regione

CXREMONA (2 aprile 2020) - "Urge materiale (DPI - ndr) per medici di base e medici coinvolti nelle attività delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziali) - ha precisato il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni in una lettera congiunta con i colleghi presidenti della Lombardia Orientale, Brescia, Bergamo e Mantova -. Inoltre servono DPI per tutti gli operatori delle RSA ed Ospedali in congruo e soddisfacente numero in tempi strettissimi. Infine, chiediamo alla Regione Lombardia, che al pari di altre Regioni, anche a noi confinanti, riconosca la efficacia del test in vitro veloce". Di seguito la lettera firmata dai quattro Presidenti:

"Egregio Presidente Fontana,

I Presidenti della Lombardia Orientale, Province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, vista l'epidemia che sta duramente colpendo questa zona, chiedono:



- Di avere disponibilità immediata dei dispositivi di protezione per gli operatori sanitari di ospedali e RSA;



- Che siano sottoposti a tampone tutti gli operatori sanitari, i cittadini sintomatici e, qualora risultino positivi, i loro familiari e contatti, come da direttive dell'Istituto Superiore di Sanità;



- Che si autorizzi l'avvio della sperimentazione dei test sierologici, come avvenuto in Veneto e in Emilia Romagna;



- Che i medici di base e gli operatori dei territori in cui vengono istituite le USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) siano forniti in modo capillare di Dpi.



- Che per le Amministrazioni Provinciali sia possibile acquistare i test in vitro veloci che i medici di base potranno utilizzare per le persone in isolamento fiduciario, in modo da poter fare attività di prevenzione, come già avvenuto in altre Province, prima che ci sia speculazione sul costo degli stessi".



In attesa di un riscontro,

Porgiamo i nostri saluti"



Il Presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi

Il Presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli

Il Presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni

Il Presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli.

