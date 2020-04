Coronavirus, mamma Mattia: in ospedale gli hanno dato seconda vita

CREMONA (2 aprile 2020) - «Grazie a medici e paramedici, hanno trattato il mio Mattia come un figlio, gli hanno dato una seconda vita con le loro cure e attenzioni». È il messaggio che Ombretta, la madre del 18enne estubato ieri nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cremona dove era ricoverato per il Coronavirus, ha affidato al dirigente dell’Ufficio scolastico di Cremona e Sondrio, Fabio Molinari. «Questa mattina - dice all’ANSA Molinari - la mamma gli ha parlato in una breve videochiamata, non aveva nemmeno la mascherina, è verso una progressiva ripresa».

