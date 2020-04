Coronavirus, aziende Confagricoltura: spesa a domicilio e aiuti

ROMA (2 aprile 2020) - Con le restrizioni determinate dall’emergenza Coronavirus, molte imprese agricole si sono organizzate per la consegna a domicilio di prodotti di stagione e non solo: frutta e verdura, vino, birra alimentare, olio, latte, formaggi, latticini, yogurt, carne, salumi, uova, ma anche piantine in vaso, semi e cibo per animali. Lo sottolinea Confagricoltura che, sul territorio, sta supportando le iniziative delle aziende associate.

In Lombardia, la regione più colpita dal Coronavirus, oltre 250 imprese di Confagricoltura hanno aderito all’iniziativa “Negozi a casa tua” con la consegna della spesa direttamente a domicilio (sul sito http://lombardia.confagricoltura.it/ita/ le aziende aderenti, divise per province). E’ stata attivata anche la distribuzione di piatti pronti di cucina tipica dagli agriturismi.

Le aziende agricole e agroalimentari in questo periodo di emergenza e di quarantena si confermano fondamentali. I consumatori – conclude Confagricoltura – hanno capito che dietro ogni cibo acquistato c’è il lavoro di un agricoltore, che non si è fermato e sta continuando, nonostante le difficoltà, ad assolvere il proprio compito di attività indispensabile. E lo fa – come recita la campagna social di Confagricoltura - “orgoglioso di garantire cibo. Il più buono. Quello italiano”.

Lista aziende PROVINCIA CREMONA

CREMONA

AZ. AGR. ANTICA FORNACE DI BROCCHIERI CL E T.S.S.

Indirizzo Via Bergamo, 9 - 26015 Soresina Cr

Contatti 338 7239539 Tiziana - anticafornacesoresina@gmail.com

Prodotti Confetture di frutta, Succhi di frutta, Composte, Dolci e Gastronomia

Consegna Soresina e Castelleone

Informazioni per la consegna: Chiamare dalle 8 alle 10 di lunedì per consegna mercoledì pomeriggio e chiamare dalle 8 alle 10 di giovedì per consegna di sabato pomeriggio.

Orario di consegna dalle 16.00 alle 18.00

Forme di pagamento accettate: contanti o carta

AZ.AGR.BIANCHESSI ALLEVAMENTO OVINI

Indirizzo Via Stazione Snc - 26010 Quintano (CR)

Contatti 349 2944874 - 198cinque@gmail.com

Prodotti Formaggi di Pecora, Carne fresca d'agnello, Arrosticini, Salumi di carne ovina

Consegna Quintano e raggio di 20 / 25 KM.

Informazioni per la consegna: Contattare il numero anche tramite WhatsApp

Forme di pagamento accettate: contanti

IL CAPRINO DI SONCINO SOCIETÀ AGRICOLA SOCIETÀ SEMPLICE

Indirizzo Sede Legale: Via Belvedere, 43 - Sede Operativa Via Bergamo, 31 - Soncino

Contatti 349 2116891 / 346 0890505 - filippo.cangini@gmail.com / lisa.pedrinazzi@gmail.com

Prodotti Formaggi di Capra

Consegna Soncino e comuni limitrofi nel raggio di 20 Km (Crema, Soresina, Orzinuovi)

Informazioni per la consegna: Per prenotazioni, consegna 48-72 ore chiamare 8.00-12.00, 14.00-18.00

Forme di pagamento accettate: contanti o bonifico bancario

AGRITURISMO "CHIOSO DI SOTTO" - AZ. AGR. BERTESAGO

Indirizzo Via Roma, 34 - Moscazzano (CR)

Contatti 3474072391 - info@chiosodisotto.it

Prodotti Salumi (affettati e al trancio), Formaggi, Uova, Olio, Pasta, Riso, Confetture, Farine, Grissini, Vino

Consegna Moscazzano e paesi limitrofi (raggio 10 KM circa)

Informazioni per la consegna: Possibilità di consegna in giornata o giorno successivo

Forme di pagamento accettate: contanti, pos, bonifico

AZIENDA AGRITURISTICA LA TORRE

Indirizzo XXIV Maggio, 31 26010 - Ripalta Cremasca

Contatti 0373 68193 / 338 4467562 - info@agriturismo-latorre.it

Prodotti Salami, Farina Seminitegrale, Farina Integrale, Birre Agricole

Consegna tutta Italia tramite corriere

Informazioni per la consegna: Chiamare dalle 8:00 alle 12:00

ecommerce sito: www.agriturismo-latorre.it

Forme di pagamento accettate: bonifico, paypall

SOCIETA' AGRICOLA BETTELLA SS

Indirizzo Cascina Casamento-26030 - Gabbioneta Binanuova (CR)

Contatti 392 1381928 - ordini@maialetranquillo.it - www.salumibettella.it

Prodotti Carne salada, Cotechini, Coppa, Prosciutti, Wurstel, Mortadella ed altri Salumi.

Lista Completa sul sito

Consegna territorio nazionale a Mezzo corriere refrigerato

Informazioni per la consegna: Chiamare dalle 8:00 alle 12:00 anche a mezzo whatsapp

Forme di pagamento accettate: Cremona città e limitrofi contanti - resto territorio bonifico o ricarica carta credito

NON SOLO VERDE SOC. AGRICOLA DI F. RIBOLI & C. S.N.C.

Indirizzo S.S. Crema Lodi Km. 47.680 - 26010 - Bagnolo Cremasco (CR)

Contatti Uff. 0237 234372 / Cel. 335.6850662 / Cel. 347.1213039 - tecnico@nonsoloverdecr.it

Prodotti Piante Altofusto, Arbusti, Cespugli Di Ogni Genere, Piante Aromatiche e Compost

Consegna provincia di Cremona e provincia di Lodi

Informazioni per la consegna: Le consegne ed i costi relativi verranno concordate al telefono. Attivi dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00

Forme di pagamento accettate: consegna con scontrino e pagamento in contanti - oppure fattura

COTI ZELATI ROBERTO

Indirizzo Via Villavetere Snc, 26029 - Soncino

Contatti 347 9382533 - robertocz@alice.it

Prodotti Piante altofusto, Arbusti, Cespugli di ogni genere, Piante aromatiche, Fiori stagionali

Consegna Soncino e comuni limitrofi

Informazioni per la consegna: Contattare tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00

Forme di pagamento accettate: contanti o bonifico bancario

DENTI GIORGIO

Indirizzo Strada Provinciale Castelleone Snc - 26010 Salvirola (CR)

Contatti 333 4665036 / 0373 72116 - vivaiodenti@alice.it

Prodotti Piante, Fiori, Terriccio

Consegna Comuni del Cremasco e Cremonese

Informazioni per la consegna: Contattare tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00

Forme di pagamento accettate: contanti

JOLLY FIORI DI ZUCCHELLI GIUSEPPINA

Indirizzo Via Sabbiata, 19 - 26010 Robecco D'Oglio (CR)

Contatti 338 22440002 - jollyfiori2@libero.it

Prodotti Piante: Orto, Aromatiche, Annuali, Perenni e da Frutto

Consegna Province Brescia e Cremona

Informazioni per la consegna: Chiamare 9.00-12.00 e 14.30 -18.00

Forme di pagamento accettate: contanti

AZ.AGR. LANZONI MARIUCCIA

Indirizzo Via Bosco Villacampagna - 26029 Soncino (CR)

Contatti 349 3705463 - carolina.sofia@alice.it

Prodotti Piante e Fiori

Consegna provincia Cremona

Informazioni per la consegna: Chiamare 9.00-12.00 e 14.00 -18.00

Forme di pagamento accettate: contanti

AZ. AGRICOLA VIVAI VALTOLINA S.S. - COD. ROUP IT-03-0369

Indirizzo Sede Legale: Via Renzo Da Ceri, 19 - Sede Operativa Via Lodi - 26013 Crema

Contatti 0373 230346 / Cell. titolare 337 431328 / Cell. di servizio 333 1191235 - valtolina.group@libero.it

Prodotti Piante, Fiori, Terriccio

Consegna provincia di Cremona

Informazioni per la consegna: Chiamare mattino per consegne pomeridiane o giorno successivo

Forme di pagamento accettate: contanti

