Coronavirus, il ringraziamento ai dipendenti dai fratelli Barilla

CREMONA (2 aprile 2020) - "Siamo fieri di voi": questo il MESSAGGIO apparso oggi sui quotidiani italiani e firmato dai fratelli Guido, Luca e Paolo Barilla, accanto ai nomi di tutti i 2.700 dipendenti del Gruppo che continuano ad assicurare la propria presenza negli stabilimenti produttivi, garantendo lo svolgimento delle attività produttive e l’approvvigionamento alla Grande Distribuzione Organizzata.

La pandemia Covid-19 ha posto il Gruppo Barilla davanti all'enorme responsabilità di continuare a garantire un po’ di normalità nella vita delle famiglie alle prese con l’emergenza Coronavirus. Un impegno rispettato grazie alla dedizione dalle Persone Barilla a cui, anche con questo gesto pubblico e allo stesso tempo "personale", l’azienda intende esprimere il proprio riconoscimento.

Di seguito la lista dei 14 stabilimenti e Mulini Barilla in Italia, tutti regolarmente operativi, dove sono state messe in atto già da tempo le più adeguate misure di precauzione a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, delle comunità e dei territori in cui il Gruppo opera.

Novara

Galliate (NO)

Cremona

Castiglione delle Stiviere (MN)

Ferrara

Parma (pastificio)

Parma (molino)

Rubbiano (PR)

Castelplanio (AN)

Ascoli Piceno

Marcianise (CE)

Melfi (PZ)

Foggia

Altamura (BA)

