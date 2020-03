Aem Cremona e LGH sostengono Uniti per la provincia di Cremona

CREMONA (30 marzo 2020) - AEM Cremona e Linea Group Holding Spa al fianco dell’iniziativa “Uniti per la provincia di Cremona” che supporta le strutture ospedaliere del territorio. Proprio per sostenere lo straordinario sforzo messo in campo in queste settimane dalle strutture sanitarie del cremonese, AEM ed LGH hanno determinato di sostenere l’iniziativa con un contributo di 50.000 euro.

“Come territori abbiamo proposto questa iniziativa ad LGH – commenta il Presidente di AEM Massimo Siboni – e siamo lieti che l'abbia accettata poiché in questa occasione è fondamentale unire gli sforzi. AEM vuole essere al fianco dell’Ospedale di Cremona e di tutti i cremonesi”. “Oltre a garantire la continuità nei servizi di pubblica utilità forniti ogni giorno al territorio – sottolinea il Presidente di LGH Giorgio Bontempi – abbiamo voluto in modo tangibile essere al fianco delle strutture ospedaliere della provincia di Cremona e degli operatori della sanità. Questa è una sfida alla quale dobbiamo rispondere uniti”. Similarmente a quanto fatto in sinergia con AEM Cremona, LGH ed SCS Crema hanno devoluto altri 50.000 euro a Uniti per la provincia di Cremona. L’impegno complessivo di AEM, SCS ed LGH a sostegno delle strutture ospedaliere del territorio è così pari a 100.000 euro.

