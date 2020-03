Telefono per over65, Auser: chiamate anche nelle ore pomeridiane

CREMONA (30 marzo 2020) - Grazie alla collaborazione tra AUSER e Comune di Cremona, dal 10 marzo scorso sono disponibili due numeri dedicati agli over65 ed in particolare agli anziani a casa privi di rete familiare e di supporto, così da poter rispondere alle loro esigenze quotidiane. I numeri da contattare sono 0372 463265 oppure il numero 800995988 (quest’ultimo solo da rete fissa), dal lunedì al venerdì 8.30 -12.30 – 14 -18. In queste settimane molti cittadini stanno utilizzando i numeri messi a disposizione solo al mattino, creando, involontariamente, un intasamento delle linee. Da qui l'invito da parte di AUSER Cremona a telefonare anche il pomeriggio, dalle 14 alle 18, in modo che gli operatori posssano rispondere alle esigenze di tutti evitando che chi chiama trovi la linea occupata. AUSER informa inoltre che il servizio per la consegna della spesa funzionerà anche sabato 11 aprile, la vigilia di Pasqua.

