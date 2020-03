Coronavirus, Fontana: mantenere misure rigorose

«La nostra proposta è di mantenere il contenuto dell’ordinanza approvata e ancora valida in Regione. Vediamo cosa deciderà la Conferenza delle Regioni, se si può fare una proposta condivisa al Governo. Noi siamo per mantenere misure rigorose». Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana in vista della scadenza delle misure anti-Covid, durante il punto stampa giornaliero.

«Non ho ancora i numeri ufficiali ma le indicazioni che mi arrivano è che stiamo proseguendo sulla buona strada, stiamo mantenendo quella specie di linea che non è più in salita, non è ancora in discesa ma non stiamo andando avanti nella progressione. Questo è il fatto positivo a cui guardiamo con grande speranza» ma che «non toglie che non si debba abbassare la guardia». Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana durante il punto stampa giornaliero sull'emergenza Coronavirus. «Non so se vero o è impressione mia, ma purtroppo oggi ho visto più gente e più macchine in giro, come se le discrete notizie arrivate negli ultimi giorni avessero fatto sì che i cittadini non si sentissero obbligati a proseguire nel rispetto delle misure», ha osservato Fontana. Da qui l’appello del governatore ai cittadini: «Amici no, se ricominciamo la vita normale, evitiamo il distanziamento che alla base di questi risultati, purtroppo rischiamo che i numeri ricomincino ad essere negativi. Stiamo andando benino manteniamoci ancora fermi negli obblighi che dobbiamo rispettare».