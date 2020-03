Coronavirus, martedì 31 marzo bandiera a mezz'asta

CREMONA (30 marzo 2020) - Il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, sull'esempio del collega di Bergamo, informato il Prefetto di Cremona, aveva nei giorni scorsi rivolto a tutti i Sindaci un invito, che hanno ben volentieri accolto e condiviso, per l'iniziativa del 31 marzo, che vede bandiere a mezz'asta e minuto di silenzio alle ore 12 per le vittime dell'epidemia Covid-19.

"Il 31 marzo, anche in provincia di Cremona, i Comuni esporranno le bandiere a mezz’asta ed alle ore 12 il sindaco, con la fascia tricolore, osserverà un minuto di silenzio davanti al municipio o al monumento dei Caduti a nome di tutta la cittadinanza, che sarà chiamata a fare lo stesso nella propria abitazione. - ha così precisato il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni - Un’iniziativa che anche la Provincia di Cremona ha accettato e condiviso totalmente per esprimere il lutto di tutto il territorio, per onorare tutte le vittime a causa dell’epidemia e per essere vicini ai loro cari e familiari, privati peraltro della possibilità di salutarli e di dare loro degna sepoltura".

Ha concluso Signoroni: "Un pensiero anche a quanti soffrono oggi, con l'augurio che guariscano presto ed esprimo la totale vicinanza ai loro familiari. Infine, ancora un profondo grazie a tutti coloro che sono impegnati in prima linea in questa guerra, dal comparto medico-sanitario ai tanti volontari, dai farmacisti e medici di base ai trasportatori e lavoratori ed a coloro che continuano a garantire assistenza e servizi di vario genere alla popolazione. Di pari passo vanno attuate, al più presto, le misure finanziarie ed economiche per salvare l'economia e tutti i comparti in enorme sofferenza. Anche su questo punto, insieme ad UPI ed UPL stiamo proponendo al Governo e Regione misure specifiche che intervengano a supporto della immediata liquidità".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO