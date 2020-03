Coronavirus, Castelleone: addio a Bruno Melzi

CASTELLEONE (30 marzo 2020) - Grave lutto per la comunità castelleonese. Bruno Melzi, presidente della Fondazione Brunenghi, si è spento domenica sera all'Humanitas di Milano, dov'era stato ricoverato il 4 marzo scorso per una polmonite da Covid-19. Settantadue anni, già consigliere comunale e presidente del corpo bandistico locale, ha lavorato per anni come amministratore delegato di una multinazionale farmaceutica con sede in Svizzera. Meno di due mesi fa era stato confermato alla guida del consiglio di amministrazione della Fondazione di via Beccadello.

