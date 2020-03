CremonAiuta, più di 250 persone hanno aderito all'iniziativa

CREMONA (29 marzo 2020) – Singoli ed associazioni continuano ad offrire la loro disponilità per CremonAiuta, l'iniziativa promossa dal Comune di Cremona e destinata a coordinare e sostenere le azioni quotidiane necessarie per supportare a domicilio le persone più fragili, in particolare chi è solo e non è autonomo. Sono ormai più di 25o le persone che, aggiungendosi ai tantissimi volontari appartenenti alle varie associazioni, sino ad ora hanno risposto positivamente all'iniziativa del Comune. I tanti volontari di CremonAiuta sono impegnati a consegnare la spesa, i pasti, i farmaci e ad attivarsi per altri servizi primari e azioni di prossimità in base alla richieste che arrivano ai Servizi Sociali e ai numeri telefonici attivati in collaborazione con AUSER Cremona. Sono 153 i pasti consegnati quotidianamente, 450 le consegne di spesa e farmaci, oltre 300 le persone raggiunte nell'ultima settimana (36% singoli e 64% nuclei familiari). I volontari sono riconoscibili per le pettorine, sponsorizzate da UNITALSI Cremona, a cui l'Amministrazione Comunale esprime la propria gratitudine.

Per chi volesse segnalare la propria disponibilità lo può fare scrivendo all'apposito indirizzo mail volontari@comune.cremona.it già attivo. I volontari, che vengono attivati gradualmente in base alle necessità segnalate, devono essere maggiorenni e preferibilmente residenti a Cremona così da evitare spostamenti. L'Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che, con grande spirito di solidarietà, stanno collaborando fattivamente, su base volontaria, con la Protezione Civile, il Settore Politiche Sociali e la Polizia Locale, servizi essenziali dell'Ente che, unitamente ai Servizi Cimiteriali e ai Servizi Demografici, proseguono quotidianamente la loro attività per la cittadinanza tutta. Cremona sta dimostrando ancora una volta di essere una comunità reale e concreta, che non esiste di per sé, ma sta e vive nella quotidiana costruzione di legami e nella creazione di relazioni e di prossimità.

Partecipano attivamente a CremonAiuta: AUSER Cremona, Associazione Amici di Robi, AVAL/Acli Cremona, ARCI Cremona, Associazione Amici di Gianni e Massimiliano, Associazione La Città dell'Uomo, Scout CNGEI, Circolo Arcipelago, Lyons Club, Circolo Atlante, Associazione Latinaoamericana, Associazione No Spreco, Associazione Alpini Cremona, Coop. Varietà / Civico 81, Triathlon Team, Associazione Dal Naso al Cuore, Associazione Drum Bun, CSV Sud Lombardia, Forum Provinciale Terzo Settore Cremona.

