Addio a Paolo Spotti

CASTELVERDE (29 marzo 2020) - Vasto cordoglio a Castelverde per la morte di Paolo Spotti, classe 1942, noto titolare del negozio di famiglia di arredo giardino che si trova lungo la via Bergamo. Era ricoverato da qualche giorno in ospedale il quadro clinico è precipitato in pochissimo tempo. Nel corso della sua esistenza ha saputo costruire un impero nel settore dei materassi e dei mobili. Lascia la moglie Ivana e la figlia Stefania.

