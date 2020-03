Coronavirus, Cremona commemora le vittime dell'epidemia da COVID-19

CREMONA (28 marzo 2020) - Martedì 31 marzo, alle ore 12, bandiera a mezz'asta sul Palazzo del Comune. Cremona aderisce all'iniziativa promossa a livello nazionale per commemorare le vittime dell'epidemia da COVID-19. Verrà inoltre osservato un minuto di silenzio e sarà presente, davanti alla sede del Comune, indossando la fascia tricolore, il vice sindaco Andrea Virgilio non potendo il sindaco intervenire di persona. Un modo questo per ricordare innanzitutto le tante persone che hanno perso la vita in queste settimane, dimostrare solidarietà ai loro cari, ma anche per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari e di tutti coloro che, in questi giorni così difficili, sono in prima linea a servizio dell'intera comunità.



