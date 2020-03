Coronavirus, «Grazie»: e l’eroe diventa il paziente

CREMONA (28 marzo 2020) - Gli eroi, a volte, indossano i camici bianchi di medici ed infermieri; altre, invece, vestono i panni di persone come Mario (nome di fantasia), 55enne mantovano ex paziente Covid. Fino a qualche giorno fa era tra i casi più gravi che le sale operatorie dell’ospedale Maggiore di Cremona, trasformate in terapie intensive, avessero accolto: quadro clinico compromesso, capacità polmonare ridotta ad un filo d’aria, polmoni invasi dalla polmonite interstiziale. Mario era la vittima perfetta del Coronavirus. Il finale, invece, questa volta è stato diverso: il 55enne è tra quelli che ce l’hanno fatta. E deve ringraziare la tenacia con la quale si è aggrappato alla vita, commuovendo gli operatori sanitari che per lunghi giorni si sono affannati attorno al suo letto per strapparlo alla morte. Per tutti loro, Mario è ora il «paziente eroe». Motivo: una volta guarito, si è ricordato di chi lo aveva soccorso nelle sue ore più buie e, subito dopo la sua dimissione, ha voluto inviare un mazzo di fiori colorati e un biglietto all’èquipe di medici e infermieri che lo aveva curato. Poche parole: «Grazie per la professionalità e il vostro amore. Andrà tutto bene». E quel messaggio, simbolo riconoscente della riconoscenza, è stata un’emozione fortissima.

