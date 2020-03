Coronavirus, nelle Rsa si contano i morti

CREMONA (28 marzo 2020) - «Nessuna casa di riposo è ora nelle condizioni di attivare un polo Covid. Non c’è il personale, spesso non ci sono i dispositivi di protezione e in molti casi mancano proprio le strutture». Quello del mondo sindacale è un no forte e chiaro al piano di dimissioni elaborato da Regione Lombardia. L’idea di svuotare i reparti degli ospedali per affollare di pazienti positivi al virus le corsie delle strutture assistenziali e un’ipotesi che i segretari provinciali di Cgil e Cisl (funzione pubblica) definiscono irricevibile. Almeno in questo momento. «Accoglierli è una scelta rischiosa, per niente utile e assolutamente non sostenibile — spiegano Sabrina Negri e Roberto Dusi —; ogni residenza socio-sanitaria dovrebbe organizzare una zona specifica con personale esclusivamente dedicato a quell’unico settore: uno sforzo impossibile da mettere in campo, soprattutto perché, come dimostrano i decessi in continua crescita, le case di riposo hanno già al proprio interno dei casi Covid da isolare e assistere, e devono fare i conti con le malattie che stanno decimando i lavoratori. Per non parlare dell’estrema difficoltà dei dipendenti che si trovano a seguire quotidianamente degenti con Alzheimer e incapaci di comprendere la gravità dell’emergenza sanitaria in corso. Capiamo le esigenze della Regione, ma se si vogliono liberare posti letto si utilizzino strutture dismesse, ovviamente adeguandole».

