Coronavirus, addio allo storico preside Piervincenzo Gabbani

CREMONA (27 marzo 2020) - C'è chi nella chat della parrocchia di Sant'Ilario e Sant'Agata ha scritto "Conosceva ad uno ad uno i suoi alunni, come un pastore il suo gregge". Era questo Piervincenzo Gabbani, stroncato dal Covid-19 all'età di 94 anni. La sua è stata una vita di servizio e di scuola, una militanza civile e di fede che ne ha fatto un punto di riferimento per il mondo della scuola, dell'associazionismo cattolico, della cultura cremonese. Docente di matematica e fisica e poi preside storico del Vacchelli, istituto per geometri, Piervincenzo Gabbani sapeva unire rigore e vocazione pedagogica, era mente vivace e grande, infaticabile organizzatore, così lo definisce Franco Verdi. Personalità di spicco all'interno dell'Azione Cattolica, all'Associazione dei Genitori, a lui si deve la rinascita del Circolo Zaccaria e la volontà di perpetuare l'esperienza formativa della scuola dei Barnabiti e della comunità di San Luca. Piervincenzo Gabbani lascia un grande vuoto nella comunità cremonese e in tutti coloro che hanno avuto modo di incontrare le sue doti di pastore e uomo di scuola.

