Cordoglio per Sandro Lupi, l’ortopedico di tutti

CREMONA (27 marzo 2020) - Anche il dottor Sandro Lupi è stato portato via dal Covid 19: ortopedico molto stimato, aveva 73 anni. Per trent’anni ha esercitato all’ospedale Maggiore collaborando con i migliori professionisti del momento, per poi passare, prima della pensione, alla Casa di Cura San Camillo. Appassionato di basket, negli anni Ottanta fu medico sociale della Spondilatte nelle stagioni della serie A; oltre ad aver curato centinaia di sportivi cremonesi che si affidavano alla sua indubbia competenza, Sandro Lupi è stato punto di riferimento di moltissime famiglie cremonesi che hanno sempre riconosciuto in lui un eccezionale altruismo ed un’innata umanità nel dispensare cure.





