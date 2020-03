Lo screening all’ex Soldi, positivo un paziente su tre

CREMONA (27 febbraio 2020) - Un paziente su tre è positivo al Coronavirus. Lo screening eseguito sugli ospiti del reparto di cure intermedie di Cremona Solidale fotografa in modo impietoso e preciso la situazione all’interno della struttura di via Brescia. Poco più di sessanta gli anziani sottoposti a tampone, oltre venti i casi accertati di contagio. Un numero che era ragionevole temere ma che i dirigenti della casa di cura auspicavano fino all’ultimo non fosse così elevato. Anche perché adesso si complica, o meglio, slitta di qualche giorno, l’accoglienza dei pazienti Covid dimessi dall’ospedale Maggiore. «Le positività sono superiori alle nostre aspettative – spiega il direttore generale Emilio Tanzi - e questa situazione ora va gestita all’interno della clinica. Mi spiego: i test non sono stati effettuati su tutta la popolazione residente nelle nostre palazzine; solo il settore dedicato alle cure intermedie è stato oggetto di monitoraggio in quanto funzionale all’attivazione del polo Covid, nell’ambito di una progettualità sviluppata d’intesa con Asst. Un’ala è già stata liberata; il nostro personale l’ha sanificata in modo meticoloso e, oserei dire, maniacale: in teoria saremmo pronti, il problema è che i ventuno posti letto che siamo riusciti a ricavare, in questo momento bastano appena per accogliere i pazienti interni. Per gli esterni, inevitabilmente, bisognerà aspettare».





