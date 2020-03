iotornoacasa, nelle foto il saluto di chi ce l’ha fatta

CREMONA (27 marzo 2020) - Di Covid si guarisce. Questo il messaggio di speranza che una dottoressa cremonese, Sara Ceccomancini, sta cercando di lanciare attraverso Facebook, dove dal 24 marzo ha aperto una pagina intitolata «Io torno a casa». Già, perché si può. Sì, perché sono centinaia i pazienti che ce l’hanno fatta, che dopo la lunga e dolorosa lotta contro il virus si sono rimessi in piedi e con le loro gambe, in questi giorni, abbandonano i letti degli ospedali gettandosi alle spalle un incubo. In tre giorni la pagina ha raggiunto 2.780 membri. E ogni 24 ore si arricchisce di una storia di vittoria.

