Vola alto 'L'aquilone' di Radio Zeus

CREMONA (24 marzo 2020) - Radio Zeus pensa ai bambini. Sulla scia dell’iniziativa “Fate i compiti insieme a noi” lanciata dal quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, l’emittente cremonese si è chiesta come i più piccoli stanno trascorrendo queste lunghe giornate in casa e ha ideato il programma: “L' Aquilone... favole per volare con la fantasia”. A partire da oggi, l’appuntamento è fissato ogni martedì alle 15 con la voce narrante di Maurizio Amigoni De Stefani. Il programma ha lo scopo di intrattenere i più piccini: sarà raccontata una favola e ne sarà spiegato il significato, così da regalare qualche minuto di sana fantasia e normalità ai più. “I bambini sono il nostro futuro è dobbiamo preservarli il più possibile da ciò che sta accadendo ora”, sottolinea Amigoni De Stefani. Per ascoltare Radio Zeus ci si può collegare al sito www.radiozeus.it oppure scaricare la app gratuita per iOS e Android oppure guardare la TV sul canale 735.

