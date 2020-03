Mina, 80 anni con una sorpresa grande grande

CREMONA (24 marzo 2020) - Un regalo speciale per tutti i nostri lettori, soprattutto per chi ci segue nell’edizione online. L’80º compleanno di Mina domani porterà in dote una grande sorpresa che, come tale, non va rivelata in anticipo ma che rappresenta un assoluto inedito sui trascorsi della cantante che ha segnato la storia della musica leggera italiana. E, ci giuriamo, sarà una gustosissima ciliegina sulla torta anche per la stessa artista cremonese. Non indugiamo oltre nei particolari. Il giornale di domani e il nostro sito (www.laprovinciacr.it) sveleranno il mistero.

