Coronavirus, nell’ospedale da campo già 23 pazienti

CREMONA (24 marzo 2020) - A sette giorni dall’offerta di aiuto arrivata da oltreoceano, l’ospedale da campo inaugurato venerdì è in piena attività. Sono 18 i pazienti con il Coronavirus ricoverati nei 60 posti letto normali allestiti sotto i tendoni della ong Usa Samaritan’s Purse. E cinque i posti di Terapia intensiva occupati sugli otto disponibili. E alle spalle delle tende, nell’Ospedale Maggiore, i ricoveri sono 525, mentre i 51 posti di Terapia intensiva sono tutti occupati incessantemente. Appena se ne libera uno, viene subito utilizzato per un altro paziente. I dimessi sono 225 e 158 i decessi registrati finora. «La situazione in Italia — spiega Franklin Graham, presidente di Samaritan’s Purse — è disperata. Gli ospedali sono invasi e la gente sta morendo. Il nostro team di specialisti in risposta alle catastrofi è in prima linea, fornendo assistenza medica salvavita e condividendo l’amore di Dio con le persone che stanno soffrendo».

