Coronavirus, dimessa la super nonna: «Feroce lotta quotidiana»

CREMONA (24 marzo 2020) - Un super grazie ai super dottori e ai super infermieri che hanno salvato la sua super nonna dal Coronavirus, dopo 16 giorni di lotta. Lo ha voluto scrivere suo nipote che ha illustrato in un disegno la battaglia contro il virus dei nuovi cavalieri armati di siringhe e spade laser e corazzati con le tute isolanti. E l’Asst di Cremona lo ha pubblicato sulla sua pagina Facebook: «L’autore di questo bellissimo super disegno è Alessandro e ha 6 anni. Lo ha regalato ai dottori e agli infermieri che stanno curando la sua SuperNonna dal Coronavirus. È così che vita e colori sono entrati in reparto portando un caldo sorriso e un po’ di respiro». E a raccontare la sua battaglia, la «feroce lotta giornaliera contro un nemico sconosciuto» è proprio la super nonna Federica Boschi: «Sono un’ ex insegnante di scuola dell’infanzia, ho 64 anni e sono stata dimessa domenica dall’ospedale di Cremona, dopo un ricovero di 16 giorni. La degenza è stata devastante: una feroce lotta giornaliera contro un nemico sconosciuto. Non voglio soffermarmi individualmente sul mio vissuto emozionale, ma voglio focalizzare le mie emozioni sul lavoro di tutto il personale sanitario. Queste persone sono straordinarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO