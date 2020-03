Coronavirus, da Fiab Cremona donazione di presidi medicali

CREMONA (24 marzo 2020) - "La nostra vita è come sospesa in questo drammatico momento, e noi di Fiab Cremona abbiamo appoggiato da subito la campagna #Iorestoacasa per limitare il più possibile i contagi senza fare distiguo passeggiate in bici sì/passeggiate in bici no” perché salute e ambiente sono legati inscindibilmente".

E poi: "Il Consiglio direttivo, da sempre particolarmente sensibile ai temi della solidarietà, ha deciso di contribuire alla raccolta fondi attingendo alle riserve proprie, ma grazie alla straordinaria generosità di tutti i soci abbiamo raggiunto in pochi giorni oltre 4 mila euro per l’acquisto di presidi medicali da donare all’Ospedale di Cremona. La primavera è alle porte e solo rispettando le disposizioni messe in atto, le nostre ruote torneranno a girare per permetterci di vivere come più ci piace, per la salute nostra e dell’ambiente in cui viviamo, perché un’Italia che pedala tanto fa il bene di tutti, anche di chi si muove su quattro ruote".

