Coronavirus, Pizzighettone: addio al medico Rosario Gentile

PIZZIGHETTONE (23 marzo 2020) - Morto a Crema, a causa del Coronavirus, il dottor Rosario Gentile, detto Saruccio, di 68 anni. Medico di base con studio in viale Risorgimento. Marito di Anna Barchiesi che lavora all’Asl di Cremona, papà di Camilla, era anche un punto di riferimento del mondo Lions. Ad annunciare il decesso con un pensiero di ricordo, Adriana Cortinovis: “Caro Rosario, riposa in pace. Grande la tua generosa disponibilità e professionalità”. Lutto anche fra i colleghi medici: “Era una persona eccezionale, attiva, con tanti interessi dall’equitazione al ciclismo - dice il pediatra Giovanni Fasani -. E rappresentava al meglio lo spirito Lions. Ci eravamo visti a Pizzighettone poco tempo fa in occasione della Tripa de San Basian, che il Lions club locale organizza e per il quale si era tanto impegnato”. Il dottor Gentile era molto conosciuto anche nello sport: è stato medico sociale del Pizzighettone prima e della Pergolettese poi.

