Coronavirus, nuovo ospedale blindato: ricoveri a quota 11

CREMONA (22 marzo 2020) - Il personale sanitario passa da sessanta a settantacinque unità grazie agli ulteriori aiuti arrivati nelle ultime ore, che hanno permesso di trovare un numero superiore di sistemazioni logistiche per l’ospitalità di medici, infermieri e tecnici che arrivano da fuori provincia e dall’estero. I ricoverati, ieri sera, al termine della prima giornata piena di attività, erano in tutto undici, sei nelle aree normali, cinque in Terapia intensiva, che conta in tutto otto posti letto. Completa il quadro una sorta di blindatura ermetica di tuta l’area. Si parte da queste novità per illustrare quel che accade nell’ospedale a campo allestito nei giorni scorsi da Samaritan’s Purse, la Ong evangelica nordamericana che ha realizzato, nell’arco di un giorno e mezzo, la struttura sanitaria. Per garantire le miglior condizioni di lavoro e di assistenza ai pazienti (ma anche la necessaria privacy), l’area è stata protetta. Intorno alla cancellata è stata sistemata una copertura che impedisce di guardare all’interno, mentre un presidio delle forze dell’ordine, ieri mattina una pattuglia della Guardia di Finanza. Questo sarà l’assetto standard per le prossime settimane. In merito alla sicurezza e alla protezione della nuova area ospedaliera, ieri è intervenuta anche la Prefettura, a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto ieri a Palazzo del Governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO