Coronavirus, Galimberti in call con il premier Conte

CREMONA (21 marzo 2020) - "Oggi con i sindaci di Bergamo Giorgio Gori, di Brescia Emilio Del Bono, di Piacenza Patrizia Barbieri, abbiamo avuto una call con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ringrazio", è l'inizio del post del sindaco Gianluca Galimberti pubblicato sul suo profilo Facebook. Il primo cittadino prosegue: "Ha voluto parlare con noi per condividere la situazione eccezionale di emergenza che stiamo vivendo. Gli abbiamo rappresentato le esigenze e le necessità che abbiamo e abbiamo chiesto ulteriori misure più restrittive per fermare questo virus. Ci ha garantito che alle nostre vitali necessità stanno arrivando ulteriori risposte da parte del Governo e ha rappresentato la sua vicinanza a tutti i cittadini. È un segno importante per #cremona. Abbiamo bisogno di un Governo che faccia da regia e che ci supporti in questa emergenza. Perché possiamo superarla non da soli ma insieme questa drammatica sfida, per noi e per il paese!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO