Pensioni: anticipo anti code

CREMONA (21 marzo 2020) - Sono i più esposti al contagio di Coronavirus, ma spesso sono anche i più soli e dunque bisognosi (e vogliosi) di compagnia e di fare quattro chiacchiere: per gli anziani il rito del ritiro della pensione all’ufficio postale è sempre stato anche un’occasione per socializzare, per incontrare amici e coetanei, per darsi una piccola «botta di vita». Ma ai tempi dell’epidemia di Covid-19 anche questa occasione viene cancellata. Per i pensionati che non hanno l’accredito della pensione sul conto, l’assegno sarà pagato in anticipo per i prossimi tre mesi e i meccanismi di ritiro saranno rigorosissimi per evitare ogni pericoloso contatto. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo ieri ha fatto sapere che il pagamento sarà scaglionato e anticipato in modo da evitare assembramenti ed evitare la diffusione del contagio. I pensionati destinatari della misura dovrebbero essere secondo i calcoli dello Spi Cgil circa 850 milioni, ovvero quelli che riscuotono la pensione direttamente in contanti e quelli che hanno il libretto ma non il Postamat. Migliaia i cremonesi.

Ma, avverte il sindacato, dovrebbero essere informati in modo più capillare, magari con l’utilizzo di spot televisivi. L’anticipo avverrà anche per la pensione di maggio e per quella di giugno. Il pagamento decorrerà da giovedì 26 marzo a mercoledì 1 aprile per la mensilità di aprile, dal giorno 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio e dal giorno 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno.

«Chi non può evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’ufficio Postale - spiega Poste - «dovrà presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario».

