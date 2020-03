Il Coronavirus si porta via marito e moglie

SORESINA (21 marzo 2020) - Oltre mezzo secolo fa avevano unito le loro vite, senza più dividersi. E nemmeno la morte è riuscita a tenerli lontani a lungo: pochi giorni dopo Aldino Donelli, si è spenta anche la moglie Bruna Martinenghi. Entrambi uccisi dal Covid-19. Virus che ha seminato angosce e paure un po’ in tutte le famiglie ma alcune le ha proprio distrutte. E’ il caso dei Donelli, coppia affiatata con casa in via Crema, e un figlio, Massimiliano, molto conosciuto in città per l’impegno nel Comitato dei pendolari della linea ferroviaria Cremona-Treviglio e la passione per la musica (è presidente della banda Robbiani). «Non posso che esprimere le mie più sentite condoglianze – spiega il sindaco Diego Vairani – a questa famiglia che sta pagando un prezzo altissimo».

