Coronavirus: dg Cremona, in pronto soccorso ancora in trincea

CREMONA (20 marzo 2020) - Sono ancora in trincea i medici e gli infermieri del pronto soccorso dell’ospedale di Cremona. Dopo la tregua di ieri solo questa mattina i pazienti da gestire in contemporanea erano una trentina e per sera si attende che il numero arriverà a quota cinquanta. Lo ha riferito il direttore centrale della Asst Giuseppe Rossi, a margine della cerimonia della 'dedication' dell’ospedale da campo donato dalla ong statunitense Samaritan's Purse per l’emergenza coronavirus . "Il problema - ha aggiunto - è che il numero di medici e infermieri è insufficiente per il carico di lavori essendo questi malati impegnativi» il dg ha sottolineato che almeno una ventina di medici neo laureati e specializzandi sono arrivati «e dopo un training adeguato sono già operativi». Il direttore sanitario, Rosario Canino ha spiegato che l'ospedale di Cremona e quello di Oglio Po sono «pieni di pazienti Covid-19», di cui 45 sono intubati in letti di terapia intensiva sistemati anche nelle sale operatorie riadattate. Sono stati utilizzati quasi tutti i reparti eccetto l’ostetricia, l'oncologia e l’ematologia. «Per questo l’ospedale da campo che ci è stato donato è molto importante. Essendo però da campo - ha aggiunto Canino - servirà per i malati in via di dimissioni o in attesa dell’esito dei tamponi per essere poi ricoverati. Questo perché è abbastanza scomodo e i pazienti non stanno ricoverati 3 giorni, ma tre settimane almeno». Il direttore ha comunque sottolineato l’importanza di questa struttura mobile e dei suoi 8 letti di terapia intensiva che sono «di grande aiuto».

